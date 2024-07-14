«Мы не враги для украинцев»: Лукашенко помог ВСУ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ отвести войска от украинской границы, которая была усилена после того, как ВСУ стянули туда дополнительные силы. Батька обосновал такой шаг тем, что Украина, якобы, своих военных отвела от границы «после определенной работы» белорусской стороны.

Слова Лукашенко вызвали споры наблюдателей. Одни обвиняют Минск в предательстве, ведь белорусская граница оттягивала на себя часть сил ВСУ. Другие видят игру в «злого» (Путин) и «доброго» (Лукашенко) полицейского, напоминая, что до начала СВО Лукашенко имел зашкаливающие рейтинги доверия на Украине, как успешный проводник «многовекторной зажиточности».

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Вот что сказал сам Лукашенко:

«Если это так, а это точно так, потому что я у ребят спрашивал. Они мне говорят, что сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами. Я надеюсь, что и не будет. Мы не хотели этого обострения, оно нам абсолютно ненужно. Тем более, это не нужно Украине. У них хватает проблем. Как бы они на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев», – сказал Батька.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель уточнил, что от белорусской границы отведены не только силы ВСУ, но и «иностранные специалисты», оснащенные тяжелым вооружением: М-777, «Хаймерсами», «Бредли»

Лукашенко подчеркнул, что решения о деэскалации было принято в результате переговоров, опыт которых он намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это говорит о том, что в Украине нормальных людей достаточно. Особенно среди военных. Договорились. Думаю, хороший пример для украинцев. Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться», – сказал Лукашенко.

При этом он призвал военных «не пропустить с запада» и сосредоточиться на северо-западном направлении, где Белоруссию, по его словам провоцируют.

Деэскалацию на белорусско-украинской границе в России восприняли неоднозначно.

«У ВСУ ситуация на фронте тяжелая, им выгодно получить в оперативное распоряжение дополнительные резервы. А России было выгодно, чтобы ВСУ продолжали держать силы у границы. И Белоруссия нам в этом помогала. Раньше помогала», – написал на своей странице Вконтакте бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Видимо, ВСУ перебросили войска в район Торецка и Волчанска, где идут яростные бои. ВСУ держали войска на границе с Белоруссией, потому что опасались удара армии России с территории Белоруссии. Сейчас значит, ВСУ не боятся? Почему? Лукашенко не только отвёл войска от украинской границы, но и заявил, что никаких проблем с украинцами у Белоруссии нет. Он, видимо, тоже хочет стать посредником на переговорах о мире», – пишет в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

«С чего бы это вдруг нам надо договариваться «побыстрее»? А иначе что? Градус миротворчества от Лукашенко где-то на уровне «два Эрдогана», – отмечает публицист Сергей Мардан.

«Это, конечно, «прогрев» на «доворнячок». И, думаю, что в этот раз с высокими шансами на успех. Боюсь, увы, с очень тяжёлыми для нас последствиями. Лукашенко, конечно, говорит не от себя», – встревоженно предупреждает профессор Юридического института РУДН им. П.Лумумбы Дмитрий Евстафьев.

А политолог Игорь Скурлатов открыто обвинил Лукашенко в предательстве.

«Предатель Лукашенко убрал свои войска от границы с Украиной, и теперь отведённые в Донбасс свежие части ВСУ уничтожают русских солдат. «Союзное государство» дало трещину глубиной в пропасть. Вот же паскуда. В то время, когда НАТО впрямую объявило об ужесточении эскалации в рамках Третьей мировой войны «руками» укро-хунты, этот «миротворец» предлагает нам подружиться с «украинцами», то есть, по сути, капитулировать. Лукашенко, таким образом, становится следующим после Зеленского кандидатом на денацификацию», – написал Скурлатов.

Беглая белорусская оппозиция убеждает, что на решение Лукашенко повлиял Китай, которому Польша пригрозила закрыть транспортный железнодорожный коридор в Европу. За переговоры с Украиной якобы отвечала замглавы администрации белорусского президента Наталья Петкевич, вернувшаяся на эту должность после длительного пребывания в США.

«Единственный союзник России сломался?» – радуется экстремистский тг-канал «Беларусь головного мозга».

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Александр Шпаковский убеждает, что ни о каком предательстве речи нет.

«Когда «украинская сторона» понимает неизбежность определенных последствий, в том числе личных для представителей верхушки, то готовность «слушать и слышать» возрастает кратно. Главное, чтобы в «центрах принятия решений» наши действия не истолковали так же, как жесты доброй воли российской армии, отошедшей от Киева весной 2022 года».

Блогер Вадим Манукян склонен верить словам Лукашенко об угрозе с Запада.

«Все проще гораздо. Запад готовит удар на Беларусь, а все передвижения различных войск вдоль границ это маневры», – написал он.

Обозреватель Юрий Баранчик подтверждает это, сообщая, что американский разведчик US Air Force-16 работает вдоль границ Калининградской области и Белоруссии практически ежедневно.

«Собственно угроза для РБ исходит не с территории Украины, а Польши. А так Батька выглядит как миролюбивый правитель. После решений НАТО об эскалации моральная позиция в отношении мира очень важна. В эту игру готовы сыграть многие», – пишет политолог Марат Баширов.