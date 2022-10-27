Мы не враги христианскому, традиционному Западу – Путин

27.10.2022  18:45 (Мск)
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Россия не считает себя врагом традиционного Запада, но никогда не признает диктат Запада -либерального.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не считает себя врагом традиционного Запада, но никогда не признает диктат Запада -либерального....

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«В нынешних условиях жёсткого конфликта – скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии. Есть два Запада — Запад традиционных, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие, еще античные корни, и Запад космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никто не смирится», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не бросает вызов элитам Запада.

«Она просто отстаивает свое право на существование и развитие. Мы не собираемся становиться каким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью. Заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику», – сказал Путин.

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