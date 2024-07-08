«Мы не выдержим войну в долгую» – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украинской армии уже нечем воевать, и она теряет позиции каждый день.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии уже нечем воевать, и она теряет позиции каждый день. Об этом в...

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«Вытеснение наших войск происходит каждый день, это правда, нравится нам это – или нет. Мы каждый день узнаём о потере нескольких населённых пунктов. Ситуация тяжёлая, но ни в ту, ни в другу сторону не ломается», – сказал Мосийчук.

«Самое главное другое – мы не выдержим войну в долгую. Выходят эксперты, и говорят: «Надо быть готовыми воевать десять лет». У меня вопрос – а кем вы воевать будете? Уклонистами? Кладбищами, где флажков больше и больше?

Отсутствием рождаемости, которая упала ко временам Руины перед Мазепой? А если завтра откажут в поставках оружия, чем вы воевать будете? Вы построили хоть одно оборонное предприятие за это время? Они деньги п**дят. Поэтому в долгую не выйдет», – добавил он.

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