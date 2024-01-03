«Мы не выдерживаем темп ударов по Крыму», – в Киеве подстрекают Залужного

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Украина не смогла наносить болезненные удары по Крыму с большой регулярностью, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове и в России.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое действительная цель наших ударов по России? Они не из мести, они из той мотивации, которую предложил Залужный ещё в прошлом году, когда говорил, что «Россия должна ощутить войну на своей территории». «Чтобы война пришла на территорию России, чтобы они разделили с нами ужасы». Потому что, если война далеко, и враг не имеет адекватного представления, что это война, он может воевать очень долго», – напомнил Дацюк логику украинской верхушки.

Однако Украина не смогла обеспечить регулярные удары по российским тылам, сокрушается философ-майданщик.

«Если ты выстраиваешь стратегию, у тебя есть расчёт, почему именно ты это делаешь, как именно тратишь ресурсы. Вот в отношении Крыма мы не выдерживаем темп. Мы сделали удар по штабу Черноморского флота и очень долго не бьём. Где-то бахнули по самолётам или кораблям – и очень долго не бьём. Это не обеспечивает давления, не заставляет противника менять движение ресурсов», – указал Дацюк.