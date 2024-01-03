«Мы не выйдем на границы 1991 года, но это не поражение» – Арестович

Украина не сможет вернуть себе территории, потерянные после 2014 года.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Арестовича, выход на переговоры с Россией без учета восстановления прежних границ возможен в рамках общеевропейского диалога о безопасности.

«Мы, конечно, не вернем территории 91-го года в этом раунде, скорее всего. Но мы точно не будем ходить в формате поражения Украины, поражения надломленной воли, независимо от объема удерживаемых территорий, ну и соглашательства на все условия агрессора.

Поэтому эти переговоры возможны, возможны в общеевропейском масштабе или в общемировом, затрагивающие кучу проблем, коллективную систему безопасности. Но точно не на условиях нашего поражения», – заявил Арестович.