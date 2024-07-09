Мы не вытянем войну. Украина сломается раньше России – экс-советник Зе-офиса

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Украина не сможет победить Россию и не вытянет войну даже вничью. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, Россия, пусть медленно, но неуклонно совершенствуется, а Украина тем временем деградирует.

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«Это общество в этом виде неспособно даже остановить свое самостоятельное сползание в пропасть, не то, что выйти в ноль или какой-то плюс, и кому-то там что-то побеждать. Такие иллюзии были в 22-м году, они резко сломались после контрнаступления, а все остальные события просто доломали. Что видит мир и видят россияне? Что Россия очень медленно, очень криво и косо, но повышает уровень организации, а мы неуклонно снижаем уровень организации. И вывод один – Украина сломается раньше, чем Россия… Мы не вытянем эту войну не то, что до победы – мы не вытянем эту войну даже в ноль, мы проиграем ее при таком идеологическом обеспечении», – заявил Арестович.