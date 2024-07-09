Мы не вытянем войну. Украина сломается раньше России – экс-советник Зе-офиса

Анатолий Лапин.  
09.07.2024 10:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 403
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Украина не сможет победить Россию и не вытянет войну даже вничью. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, Россия, пусть медленно, но неуклонно совершенствуется, а Украина тем временем деградирует.

Украина не сможет победить Россию и не вытянет войну даже вничью. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это общество в этом виде неспособно даже остановить свое самостоятельное сползание в пропасть, не то, что выйти в ноль или какой-то плюс, и кому-то там что-то побеждать. Такие иллюзии были в 22-м году, они резко сломались после контрнаступления, а все остальные события просто доломали. Что видит мир и видят россияне? Что Россия очень медленно, очень криво и косо, но повышает уровень организации, а мы неуклонно снижаем уровень организации. И вывод один – Украина сломается раньше, чем Россия…

Мы не вытянем эту войну не то, что до победы – мы не вытянем эту войну даже в ноль, мы проиграем ее при таком идеологическом обеспечении», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть