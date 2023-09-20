«Мы не вывезем войну» – нацист жалуется на отсутствие желающих воевать с Россией

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Заканчиваются последние украинские добровольцы, готовые воевать против России, а оставшиеся в тылу всеми силами избегают попадания на фронт.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос мобилизации надо популяризировать. Вспомните, как формировалась «Гвардия наступления» – борды, призывы, даже «Единый марафон» об этом говорил. Да, без очередей в военкоматах, но сформировалась. Так в чём проблема? Понимаете, что мужики на передовой злые, пишут: «Мы так понимаем, что ротация нам не светит, будем сидеть здесь, пока нас не утилизируют. Но есть одни вопрос – кто нас заменит?» Мы были первыми, и нас сменили достойные. А кто заменит этих достойных, кто сейчас в окопах? Кто их заменит? Очередей возле военкоматов я не вижу», – сказал Лапин.

Он возмутился, что оставшееся в тылу украинское общество даже не думает помогать проигрывающей армии.

«Лучше сотня мотивированных, чем сотня загнанных в военкоматы. Это в связи с тем, что неправильно вообще идёт подход к мобилизации. Люди боятся – если им пришла повестка, и они понимают, что завтра поедут под Бахмут, то для них это истерика. Они говорят: «Ну, нафиг ту мобилизацию, как-то пропетляю, как-то рассосётся». Они так говорят, потому что не знают, какой ценой они сегодня пьют кофе в Киеве. Мы ж говорим, что «потерь нет», мы ж их засекречиваем. А они даже не представляют, какой ценой у нас все эти достижения на юге – какие при этом у нас потери», – добавил экс-депутат.

«Мы не вывезем эту войну. Закончатся те достойные, кто сменил этих первых, и что дальше будет? Ребята, без ротации, без отдыха, у них мозги плавятся. Они входят только, когда подразделение расфигачили, их надо отвести, чтобы пополнить новобранцами. Но ведь должно быть немножко не так. Если у нас миллион в окопах, то ещё миллион должен готовиться на полигонах. И будет два миллиона, будет ротация, мы покажем, что готовы. Русские ввели электронные повестки, готовятся к тотальной мобилизации. А мы думаем, как наше население это воспримет. Как оно может принять, что ему сегодня надо выйти с кабака, надеть берцы и поехать на войну», – резюмировал расстроенный Лапин.