«Мы не защищаем руины насмерть»: в интервью The Guardian Сырский оправдал последние поражения ВСУ

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Главном ВСУ Александр Сырский дал интервью британскому изданию The Guardian. Отмечается, что это его первое интервью иностранной газете в качестве главного военачальника Украины.

Судя по тексту, единственное, что хорошо удалось украинским постановщикам этой беседы – отличный выбор декораций и локации для разговора с журналистами.

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«Сидя на штабеле ящиков с боеприпасами на секретной военной базе, генерал-полковник Александр Сырский молчал о том, когда Украина получит долгожданную поставку истребителей F-16. Голландцы и другие союзники заявили, что они прибудут скоро . На этой неделе? Или, может быть, в августе? «Я знаю. Но, к сожалению, я не могу вам об этом рассказать», — сказал он с извиняющейся ухмылкой, пока чайки кричали неподалеку», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что перед Сырским поставлена «незавидная задача — победить более многочисленную российскую армию».

«Он признает, что русские гораздо лучше обеспечены ресурсами. У них всего больше: танков, боевых машин пехоты, солдат. По его словам, их первоначальные 100-тысячные силы вторжения выросли до 520 тысяч, а к концу 2024 года планируется увеличить их численность до 690 тысяч человек», – загибает пальцы украинский главком.

При этом, отмечает издание, аналогичные цифры по Украине не были обнародованы.

Именно этим превосходством россиян в живой силе и технике Сырский объясняет события на поле боя, где с прошлой осени ВСУ понемногу, но неуклонно отступают.

«Когда дело доходит до техники, соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу. С 2022 года количество российских танков удвоилось — с 1700 до 3500. Артиллерийских систем стало втрое больше, а бронетранспортеров — с 4500 до 8900. «У противника значительное преимущество в силах и ресурсах. Поэтому для нас вопрос снабжения, вопрос качества действительно стоит на первом месте», – говорит Сырский.

В то же время Сырский уверяет британцев, что остановить наступление России – посильная задача для ВСУ.

«Да, конечно. Прежде всего, это зависит от наших храбрых солдат, наших офицеров. Довольно часто «стойкие и героические» украинские подразделения побеждали более крупные вражеские группы», – сказал он.

В качестве примера он привел последнюю попытку России развить наступление на Харьковском направлении. После молниеносного начала наступление россиян заглохло, а потом и вовсе увязло в тяжелых городских боях в Волчанске.

«Оно провалилась», — сказал Сырский о российском наступлении на Харьковщине. По его словам, попытка Путина создать «так называемый коридор безопасности» рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана.

Что же насчет слухов о том, что Москва планирует еще одно наступление на юге Запорожской области, то Сырский ответил, что «Если это произойдет, мы сможем дать им хороший ответ».

В целом, отмечает издание, Сырский стремился поместить недавние неудачи ВСУ в более широкий контекст. Он описал ползучие победы России как «тактические» — локальные достижения, а не «оперативный» прорыв, такой как захват крупного города.

«В принципе, противник не добился существенного прогресса», — сказал он. Линия фронта, добавил он, составляла 3700 км. Активные боевые действия велись на «977 км» ее, или «в два раза больше, чем длина границы между Германией и Францией».

Но, если верить главкому ВСУ, и эти скромные успехи России якобы были достигнуты «ошеломляющей человеческой ценой».

«Потери Кремля были «в три раза» выше, чем у Украины, а на некоторых направлениях — «даже больше». «Их число убитых намного больше», — подчеркнул он. В феврале Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибло 31 000 украинских военнослужащих. Может ли Сырский обновить эту цифру? Он отказался, заявив, что потери «чувствительны» и это тема, которую Москва может использовать», – говорится в публикации.

Сырский также оправдал последние поражения ВСУ. Мол, такова его тактика боя, отличная от тактики, используемой отдельными российскими командирами, которых критикуют за то, что они жертвуют огромным количеством пехоты, чтобы продвинуться на «100-200 метров».

«Для нас очень важно сохранить жизни наших солдат. Мы не защищаем руины насмерть», — сказал Сырский, добавив, что не готов «достигать целей любой ценой» или бросать своих людей в «бесполезные мясные атаки». По его словам, «иногда приходилось переходить на более выгодные позиции».