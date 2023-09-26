«Мы не знаем, чья это ракета, но виновата Россия» – президент Молдовы

Алексей Логофет.  
26.09.2023 13:18
  (Мск) , Кишинев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Россия, Украина


Вне зависимости от того, обломки какой ракеты упали на территорию Приднестровья, но виновата в этом Россия.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в ходе программы «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8.


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«Понятно, что мы не можем проверить на месте, что произошло, потому что это произошло на территории Приднестровcкого региона, где наши учреждения не могут расследовать, что там произошло. Но, во всяком случае, это произошло из-за войны. Бомбы падают, потому что война в Украине. А войну развязала Россия. Это всем понятно», – сказала она в эфире программы.

Ведущий уточнил, что на место происшествия выехали военные наблюдатели от Молдовы в рамках Объединённой контрольной комиссии.

«Это понятно, но у нас нет более конкретной информации, откуда эта ракета прилетела. Но опять же, самое главное, бомбы падают на дома людей из-за того, что Россия развязала эту войну», – заявила Санду.

С таким подходом ВСУ могут прицельно наносить удары по территории Молдовы, но её президент по-прежнему будет обвинять в этом Россию. А война, в свою очередь, должна продолжаться, пока Украина не победит, как заявила Санду в этом же эфире.

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