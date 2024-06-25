Мы не знаем, как отреагирует Кремль, если США прекратят убийства – Орбан

Дьердь Габор.  
25.06.2024 16:40
  (Мск) , Будапешт
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Венгрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии страны, которая примет на себя председательство в Совете ЕС в июле этого года, заявил об абсолютном несогласии с процессом переговоров о вступлении Украины.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии страны, которая примет на себя председательство в Совете ЕС в...

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По мнению Виктора Орбана, не нужно торопиться со вступлением Украины в ЕС, необходимо сначала изучить последствия, прежде чем приступить к процессу принятия в союз страны с неопределёнными границами. По его словам, также следует уточнить, какое влияние это окажет на общее сельское хозяйство блока, если в его состав войдёт такой крупный производитель. Орбан считает, что ЕС руководствовался исключительно политическими соображениями, когда согласился на расширение.

При этом, он доверяет экс-президенту США Дональду Трампу и верит в его переизбрание в ноябре. Орбан «убежден на 101%», что Трамп – «единственный человек во вселенной, который способен лучше понимать и Киев, и Москву». Венгерский премьер назвал Трампа «человеком мира, который никогда не начинал ни одной войны», и считает, что Европе нужны именно такие политики, потому что они расшатывают систему.

По словам Орбана, война совершенно неприемлема и нарушает основные принципы международных отношений. При этом ему важны не украинские или российские интересы, а прекращение боевых действий и прекращение огня, пишет в своём обзоре издание hvg.hu.

Глава правительства Венгрии не дал четкого ответа на вопрос, должен ли Киев ради мира отказаться от оккупированных русскими территорий.

«Мы не знаем, какой будет реакция Кремля, если США объявят, что прекратят убийства и начнут переговоры со следующего дня», – говорит Орбан.

По его словам, войны сейчас точно не было бы, если бы Ангела Меркель все еще была канцлером Германии, потому что, как полагает Орбан, она сделала бы то, что сделала десять лет назад, когда Россия присоединила Крым: не позволила кризису распространиться на международном уровне.

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