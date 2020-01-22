«Мы недолюблены» – Зеленский в Давосе обратился к нескольким скучающим лицам в пустом зале

22.01.2020, Давос, Владимир Гладков

У Украины нет другого варианта, кроме как быть успешными, однако для этого нет достаточного инвестирования.

Об этом во время выступления на экономическом форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом украинский президент сразу же завел любимую пластинку Петра Порошенко о «российской агрессии».

«Самое страшное, что катаклизмы стали для планеты обыденностью, катаклизмы для человечества стали привычкой. Как никто другой я точно знаю, о чём говорю, потому что шестой год в моей стране идёт война.

Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать.

Да, мир сгруппировался вокруг решения этих вопросов, но достаточно ли погибшим украинцам и тем, кто потерял жильё, достаточно ли им всемирной озабоченности? Этого мало. И это только один из примеров, свидетельствующих о том, что мировая архитектура несовершенна, а существующие институции работают не всегда так эффективно, как этого требует повседневность», – заявил Зеленский.

«У нас есть всё, чтобы стать успешной страной: климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал и наш самый ценный украинский ресурс – неимоверно креативные и очень талантливые люди.

У нас нет только двух вещей: нет другого варианта, кроме как быть успешными и нет достаточного инвестирования. Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины. Сегодня мы недоинвестированны и недолюблены», – пожаловался украинский гарант.

«Что означает не инвестировать в Украину сегодня? Это означает стать Джорджем Беллом, который в 99-году отказался купить «Google» за миллион долларов. Don’t miss out Ukraine», – подытожил Владимир Зеленский.

Отметим, что украинский президент выступал фактически при пустом зале.

«Приветствие было на английском. Далее перешёл на украинский. Зал пустой. Особенно на контрасте с предыдущим спикером, премьером Пакистана Имраном Ханом. Зал был забит. На Зеленском все вышли», – прокомментировал выступление президента киевский политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.