Мы недооценили силу Запада и упустили время – Рогозин

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 10:41
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


В начале СВО Россия недооценила, насколько сильно Западу удалось промыть мозги украинскому населению, а также упустила время – проводить освободительную операцию нужно было еще в 2014-м году.

Об этом в эфире видеоблога «Информационный боевой отряд» заявил сенатор Совета Федерации от Запорожской области, участник СВО и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале СВО Россия недооценила, насколько сильно Западу удалось промыть мозги украинскому населению, а...

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«С моей точки зрения, речь идет о колоссальной недооценке силы Запада, его влияния. Во-вторых, менталитета значительной части людей, с которыми мы столкнулись на Украине, и которые совершенно точно не советские украинцы, это уже другое», – сказал сенатор.

«Мы в какой-то момент упустили эту ситуацию, нам надо было раньше это делать. Если мы в 14-м году даже не с той военной мощью, а вошли бы просто, – я уверен, нас бы ждали и принимали. А мы стали думать – вовремя, не вовремя. Наполеон еще говорил, что стратегия – это прежде всего время. Территории еще можно вернуть, время не вернешь никогда. Поэтому мощь и сила украинской националистической пропаганды, промывание мозгов, колоссальные деньги, которые были брошены Западом, эта «конфета»: «Вступай в Евросоюз и сейчас будет все салом покрыто ровным слоем» и так далее. К сожалению, это наложило на некую чисто украинскую ментальность, которую, чего греха таить, мы с вами знаем», – заявил Рогозин.

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