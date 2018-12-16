«Мы недооценили влияние РПЦ на Украину» – Порошенко

16.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил ранее фигурировавшую информацию, что во время фейкового “объединительного собора” в Киеве раскольники ждали около десяти представителей канонической УПЦ.

В том, что предателей оказалось только двое, украинский президент во время пресс-конференции в Киеве поспешил обвинить РПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противодействие со стороны РПЦ было ожидаемым, однако мы, кажется, не оценили её влияние на дочернюю структуру на Украине. Наше государство безосновательно обвиняют в давлении того или иного священника, но из более 10 иерархов УПЦ МП, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху или твёрдо пообещали прийти на собор, до Софии дошли только двое. Это результат давления, но точно не нашей страны», – заявил Порошенко.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», православный публицист Дмитрий Скворцов со ссылкой на собственные источники отмечал, что «под давлением СБУ некоторые архиереи писали согласие на представление их на фейковом «соборе» «по доверенности». По информации публициста, на соборе раскольников ожидалось около десяти священников УПЦ.