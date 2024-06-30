Украинские законы изначально написаны таким образом, чтобы защищать и поощрять коррупцию.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил помогающий боевикам ВСУ писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько помню Украину, мы обсуждаем коррупцию. А коррупция как была, так и цветет. Более тесно, по секрету, коррупция – это двигатель прогресса, потому что, учитывая, как писались и создавались наши законы, они очень часто являются непреодолимым препятствием для того, чтобы сделать хорошее, правильное дело.

Так они написаны, что ты ничего не можешь сделать. Они написаны для того, чтобы ты пришел и кому-то дал. И вот если ты кому-то дал, то ты попадаешь в список номер 11, а в этом списке – правильные люди, правильно понимающие, и вот они все делают как надо, а остальные не там. У нас 30 лет так писались законы», – отметил Валетов.