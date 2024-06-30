«Мы ненавидим друг друга»: погрязшая в коррупции Украина обречена – украинский писатель

Вадим Москаленко.  
30.06.2024 18:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украинские законы изначально написаны таким образом, чтобы защищать и поощрять коррупцию.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил помогающий боевикам ВСУ писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские законы изначально написаны таким образом, чтобы защищать и поощрять коррупцию. Об этом киевской...

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«Сколько помню Украину, мы обсуждаем коррупцию. А коррупция как была, так и цветет. Более тесно, по секрету, коррупция – это двигатель прогресса, потому что, учитывая, как писались и создавались наши законы, они очень часто являются непреодолимым препятствием для того, чтобы сделать хорошее, правильное дело.

Так они написаны, что ты ничего не можешь сделать. Они написаны для того, чтобы ты пришел и кому-то дал. И вот если ты кому-то дал, то ты попадаешь в список номер 11, а в этом списке – правильные люди, правильно понимающие, и вот они все делают как надо, а остальные не там. У нас 30 лет так писались законы», – отметил Валетов.

«У нас прекрасная Конституция, в ней всё написано правильно. Остается одно – выполнять. Все хорошо, строгие законы, но выполнять не обязательно. Мы живем в обществе, которое не имеет будущего в этом случае. Оно обречено на междоусобицы, оно обречено на то, чтобы обвинять друг друга, не любить друг друга. Ведь ничего мы не делаем с таким энтузиазмом, как не любим друг друга», – подчеркнул он.

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