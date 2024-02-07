Мы ни на шаг не свернули с диктуемого Западом пути – директор череповецкого завода

Анатолий Лапин.  
07.02.2024 17:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 925
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика


Россия спустя два года после начала СВО не разорвала отношения с западными глобальными финансовыми структурами.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия спустя два года после начала СВО не разорвала отношения с западными глобальными финансовыми...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Началась СВО, и в Думе левые партии вдруг спросили: «Неужели это наш шаг к свободе, неужели Федоров, который столько лет говорил о том, что рано или поздно национальная борьба за освобождение России в виде колонии произойдет, и мы возьмем власть над своим Центробанком и всем остальным, неужели это началось? Давайте проверим», – решили коммунисты и «Справедливая Россия», и попросили что? Попросили выйти из ВТО, МВФ и всего остального.

Им правительство сказало: «Вот вам, ребята, мы – часть глобального мира, мы глобальный мир».
– «Может быть, плановую экономику введем?» – «Вот вам, ребята, плановая экономика. Мы – рыночники идейные, до конца, ничего не будет», – отметил он.

«То есть, мы – часть глобального рынка. «Зеленую» повестку мы приняли на самых жестких условиях? Приняли. Цифровизацию приняли? Приняли. Вход в банк расчетов на платформе цифровых валют банка Рокфеллеров приняли? Приняли. Блин, ребята, мы подо всем подписались, какая шизофрения, – абсолютно идейная дорога по пути глобализации», – заключил Боглаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть