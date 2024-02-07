Мы ни на шаг не свернули с диктуемого Западом пути – директор череповецкого завода

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Россия спустя два года после начала СВО не разорвала отношения с западными глобальными финансовыми структурами.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началась СВО, и в Думе левые партии вдруг спросили: «Неужели это наш шаг к свободе, неужели Федоров, который столько лет говорил о том, что рано или поздно национальная борьба за освобождение России в виде колонии произойдет, и мы возьмем власть над своим Центробанком и всем остальным, неужели это началось? Давайте проверим», – решили коммунисты и «Справедливая Россия», и попросили что? Попросили выйти из ВТО, МВФ и всего остального. Им правительство сказало: «Вот вам, ребята, мы – часть глобального мира, мы глобальный мир».

– «Может быть, плановую экономику введем?» – «Вот вам, ребята, плановая экономика. Мы – рыночники идейные, до конца, ничего не будет», – отметил он.

«То есть, мы – часть глобального рынка. «Зеленую» повестку мы приняли на самых жестких условиях? Приняли. Цифровизацию приняли? Приняли. Вход в банк расчетов на платформе цифровых валют банка Рокфеллеров приняли? Приняли. Блин, ребята, мы подо всем подписались, какая шизофрения, – абсолютно идейная дорога по пути глобализации», – заключил Боглаев.