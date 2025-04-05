«Мы ничего не обещали»: НАТО показывает Украине витиеватый кукиш

Игорь Шкапа.  
05.04.2025 12:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Украине не следует заниматься интерпретацией слов президента США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Украине не следует заниматься интерпретацией слов президента США. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» ему напомнили, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО необратим, но потом Дональд Трамп сказал, что Киев никогда не станет членом альянса, поинтересовавшись, кому же верить.

«У Вашингтонского саммита был четкий результат, и это именно то предложение, которое вы только что повторили. Это является политикой НАТО. Однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня. И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что это противоречит формулировкам Вашингтонского саммита. И здесь я бы не согласился. Я думаю, что это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита. Это две отдельные вещи: мирное соглашение и долгосрочная перспектива», – витиевато ответил генсек НАТО.

Уклонился он и от ответа на вопрос, возможно ли украинское членство в НАТО при Трампе.

«Ну, давайте не будем интерпретировать то, что он говорил. У нас есть формулировка с Вашингтонского саммита о долгосрочной перспективе. И когда именно это произойдет, мы не знаем. Есть необратимый путь в НАТО», – сказал Рютте.

При этом, пытаясь обнадежить Украину, он добавил, что НАТО думает, «»как лучше всего помочь Украине стать еще более совместимой с НАТО, развивать ее собственные вооруженные силы, достичь обнадеживающего момента мирного соглашения или прекращения огня».

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