«Мы ничего не обещали»: НАТО показывает Украине витиеватый кукиш

Украине не следует заниматься интерпретацией слов президента США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» ему напомнили, что на Вашингтонском саммите было заявлено, что путь Украины в НАТО необратим, но потом Дональд Трамп сказал, что Киев никогда не станет членом альянса, поинтересовавшись, кому же верить.

«У Вашингтонского саммита был четкий результат, и это именно то предложение, которое вы только что повторили. Это является политикой НАТО. Однако Украине никогда не было обещано, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения или прекращения огня. И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что это противоречит формулировкам Вашингтонского саммита. И здесь я бы не согласился. Я думаю, что это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита. Это две отдельные вещи: мирное соглашение и долгосрочная перспектива», – витиевато ответил генсек НАТО.

Уклонился он и от ответа на вопрос, возможно ли украинское членство в НАТО при Трампе.

«Ну, давайте не будем интерпретировать то, что он говорил. У нас есть формулировка с Вашингтонского саммита о долгосрочной перспективе. И когда именно это произойдет, мы не знаем. Есть необратимый путь в НАТО», – сказал Рютте.

При этом, пытаясь обнадежить Украину, он добавил, что НАТО думает, «»как лучше всего помочь Украине стать еще более совместимой с НАТО, развивать ее собственные вооруженные силы, достичь обнадеживающего момента мирного соглашения или прекращения огня».