«Мы ничего не обещали РФ»: у Байдена рассказали о поставках дальнобойных ракет Украине

Новости Украины

США предлагали поставить на Украину наступательные ракеты большой дальности до начала СВО и не обещали России, что этого не произойдет в ходе конфликта.

Об этом телеканалу-иноагенту Дождь, вещающему из-за рубежа, заявил советник президента США Джейк Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорил о том, что было до войны, это были ракетные наступательные комплексы более стратегического характера. А сейчас это ракеты, которые идут вместе с комплексом «Хаймарс», радиус действия которых достигает 300 км. И мы не давали России никаких обещаний и не давали никаких предложений об этих системах. Мы просто сказали, что сейчас наша политика такова, что мы предоставляем управляемые ракеты для системы «Хаймерс», чья дальность не достигает 300 километров. Сейчас, по нашим оценкам то, что мы предоставляем украинцам, крайне эффективно помогает им защищать свою страну, но также позволяет быть уверенными в том, что этот конфликт не будет разрастаться, и мы не получим в итоге третью мировую войну. Так что мы продолжим соизмерять тип и объем помощи в сфере безопасности, которую предоставляем Украине с учетом того, что нужно Украине в этом конфликте, и того, что соответствует более широким целям обеспечения независимости Украины, разрешения этого конфликта так эффективно, как только возможно», – сказал Салливан.

Он сообщил, что в разные моменты конфликта Вашингтон «обновлял свои суждения о том, какое оружие США будут поставлять Украине».

«США не стремятся к конфликту с Россией и не стремятся к конфликту, который мог вылиться в третью мировую войну. Но если Россия решит атаковать США или наших союзников и партнеров по НАТО, США будут отвечать всеми средствами, которые есть в нашем арсенале. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми силами, которые у нас есть. Я думаю, что президент Путин это понимает», – сказал Салливан.