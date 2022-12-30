Мы никогда не будем добрыми соседями, – Арестович отрицает возможность дружбы с Россией

30.12.2022  13:34 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украина никогда не сможет иметь добрососедские отношения с Россией, потому что всегда будет ее конкурентом. Даже российские либералы не смогут исправить ситуацию в пользу Киева, поэтому доверять им не стоит.

Об этом он рассказал в эфире львовского телеканала НТА передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина никогда не сможет иметь добрососедские отношения с Россией, потому что всегда будет ее...

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«Я не верю либеральной России. Напомню, что первая попытка отнять Крым началась в 93-96-м году, это «мешковщина» в Крыму, те самые паспорта, те самые российские военные пенсионеры, тот же президент Крыма, взаимное минирование кораблей, учебные заходы наших Су-25 на штаб Черноморского флота. В конце-концов поделили. Потом Тузла, пять энергетических войн, Мюнхенская речь Путина. Но даже при либерале Ельцине мы имели расстрел парламента в Российской Федерации, войну в Чечне, фальсифицированные выборы – это делал либерал Ельцин и министр иностранных дел Козырев, который был настолько прозападным, что на Западе не найдешь такого человека. А Россия, Российская империя превращается в тоталитарную из либеральной за 15 секунд.

Потому я не верю ни Навальному, ни всем этим добрым людям. Даже люди с лучшими пожеланиями, которые вернут нам Крым, настоящие либералы, выплатят репарации, когда они станут во главе Российской Федерации, они изобретут те же вещи, что Российская Федерация не имеет естественных границ на юго-западном направлении, что есть интересы, что мы конкуренты в ВПК, в агропромышленном комплексе, в металлах и во многих вещах. И начнут конкурировать. А там, где конкуренция плюс историческая травма и ресантимент после проигрыша в этой войне, мы имеем гремучий коктейль, который постоянно будет угрожать Украине даже, если мы создадим систему, которая не позволит им военным путем угрожать. Мы не разойдемся с Российской Федерацией без конкуренции. Никакие добрососедские отношения не возможны. В 14-м году мы заснули в Европе, проснулись в Израиле и должны жить несколько десятков лет», – заявил Арестович.

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