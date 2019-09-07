«Мы никогда не будем доверять Коломойскому», – важный сигнал из Москвы

07.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Состоявшийся сегодня обмен пленными между Россией и Украиной осуществился при активном участии Виктора Медведчука, которого безуспешно пытался выдавить из процесса Владимир Зеленский, стремящийся монополизировать и контакты с РФ. Однако Москва никогда не будет доверять стоящему за командой нового украинского президента олигарху Игорю Коломойскому, принявшему активнейшее участие в подавлении Русской весны.

Об этом говорится в заявлении политолога Алексея Чеснакова, считающегося близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, учитывалась и позиция народных республик Донбасса. Так, известно, что освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры.

Большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично Виктор Медведчук. Как известно, он находится под сильным прессингом властей Украины. Причины этого давления понятны – команда Зеленского остается под исключительным влиянием Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится.

Взаимное освобождение задержанных во многом произошло благодаря Медведчуку.

Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему карательные батальоны «Азов» и «Днепр» и стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет», – подчеркнул Чеснаков.