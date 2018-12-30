«Мы никогда не были братьями», – известный актёр о западенцах

30.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Западные украинцы с давних времён питают вражду к «москалям». Таким мнением в эфире youtube-канала «А поговорить?» поделился российский актёр Александр Гуськов, вспоминая о молодости, проведенной в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жили мы… У нас квартира 18, а у соседа – квартира 19. Женя, фамилию называть не буду. Я с сестрой оставался у них, когда мама была на работе, их дети оставались у нас, когда они не могли. Он западный украинец.

–А шо вы думаете, Нина, вот если шо будет, то мы вас к стенке не поставим?

–Жень, ну что вы такое говорите?

– А вот мы сидим, и на Днипро дывымся. А по нему гробы плывут. И в каждом – по москалю.

– Та ладно, там же есть добрые люди, хорошие.

– Так я ж и говорю: в хороших гробах, хорошие москали.

Это всё с советского времени я вам рассказываю. Читайте Солженицына. Мы никогда не были братскими народами», – заявил Гуськов.

Он уточнил, что не так давно не был допущен на Украину на могилу родственников. Причиной стало то, что Гуськов был одним из подписантов письма к Владимиру Путину с поддержкой позиции России по Крыму. Артист во время эфира ещераз подчеркнул, что считает воссоединение полуострова с РФ исторической справедливостью.