Казахстан проводит государственную политику «плавильного котла», превращая проживающих на его территории русских и другие народы в новую нацию «казахстанцев».

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил первый советник АНО «Евразия», профессор НИУ ВШЭ Евгений Примаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я только пришёл в «Россотрудничество», у меня был разговор с чиновником казахстанского МИД. Он мне тогда сказал: почему же вы педалируете тему русских в Казахстане, зачем это всё, мы все хотим дружить, мы все союзники.

А я ему сказал: смотрите, у вас есть Ассамблея народа Казахстана, в единственном числе. Потому что у вас государственная политика плавильного котла, и вы последовательно сплавляете казахстанскую нацию. У нас Ассамблея народов России во множественном числе.

Говорите, что мы все едины, но при этом русские в Казахстане очень часто говорят, что у них есть стеклянный потолок. Выше каких-то позиций, выше какого-то бизнеса ты не заберешься. Ты будешь чувствовать себя неуютно. Вот такие слова я слышал», – сказал Примаков.