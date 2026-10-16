Мы никогда не договоримся с казахстанскими националистами – Примаков
Казахстан проводит государственную политику «плавильного котла», превращая проживающих на его территории русских и другие народы в новую нацию «казахстанцев».
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил первый советник АНО «Евразия», профессор НИУ ВШЭ Евгений Примаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я только пришёл в «Россотрудничество», у меня был разговор с чиновником казахстанского МИД. Он мне тогда сказал: почему же вы педалируете тему русских в Казахстане, зачем это всё, мы все хотим дружить, мы все союзники.
А я ему сказал: смотрите, у вас есть Ассамблея народа Казахстана, в единственном числе. Потому что у вас государственная политика плавильного котла, и вы последовательно сплавляете казахстанскую нацию. У нас Ассамблея народов России во множественном числе.
Говорите, что мы все едины, но при этом русские в Казахстане очень часто говорят, что у них есть стеклянный потолок. Выше каких-то позиций, выше какого-то бизнеса ты не заберешься. Ты будешь чувствовать себя неуютно. Вот такие слова я слышал», – сказал Примаков.
«И мы не можем ни на каких основаниях отказаться от того, чтобы поддерживать русских, которые живут в Казахстане. Для того, чтобы они сохраняли свою связь с родиной: языковую, культурную.
И мы не сможем с ними договориться. Потому что позиция официальная сплавить всё в одно, и наша обязательная политика поддержать русских, где бы они ни находились – они не женятся никак. Это невозможно.
Давай я побуду провокатором тогда еще раз. Я мысленно ставлю себя на место казахстанского казаха. И думаю, а почему, собственно… Вот эти вот люди в Москве считают вот этих русских, живущих у меня в Казахстане, своими, а меня не своим. С какой стати мы все родились и выросли в одной стране, называется СССР. Почему? Значит, для них теперь русские – националисты», – добавил он.
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