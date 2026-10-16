Мы никогда не договоримся с казахстанскими националистами – Примаков

Максим Столяров.  
16.10.2026 17:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Казахстан, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал


Казахстан проводит государственную политику «плавильного котла», превращая проживающих на его территории русских и другие народы в новую нацию «казахстанцев».

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил первый советник АНО «Евразия», профессор НИУ ВШЭ Евгений Примаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Казахстан проводит государственную политику «плавильного котла», превращая проживающих на его территории русских и другие...

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«Когда я только пришёл в «Россотрудничество», у меня был разговор с чиновником казахстанского МИД. Он мне тогда сказал: почему же вы педалируете тему русских в Казахстане, зачем это всё, мы все хотим дружить, мы все союзники.

А я ему сказал: смотрите, у вас есть Ассамблея народа Казахстана, в единственном числе. Потому что у вас государственная политика плавильного котла, и вы последовательно сплавляете казахстанскую нацию. У нас Ассамблея народов России во множественном числе.

Говорите, что мы все едины, но при этом русские в Казахстане очень часто говорят, что у них есть стеклянный потолок. Выше каких-то позиций, выше какого-то бизнеса ты не заберешься. Ты будешь чувствовать себя неуютно. Вот такие слова я слышал», – сказал Примаков.

«И мы не можем ни на каких основаниях отказаться от того, чтобы поддерживать русских, которые живут в Казахстане. Для того, чтобы они сохраняли свою связь с родиной: языковую, культурную.

И мы не сможем с ними договориться. Потому что позиция официальная сплавить всё в одно, и наша обязательная политика поддержать русских, где бы они ни находились – они не женятся никак. Это невозможно.

Давай я побуду провокатором тогда еще раз. Я мысленно ставлю себя на место казахстанского казаха. И думаю, а почему, собственно… Вот эти вот люди в Москве считают вот этих русских, живущих у меня в Казахстане, своими, а меня не своим. С какой стати мы все родились и выросли в одной стране, называется СССР. Почему? Значит, для них теперь русские – националисты», – добавил он.

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