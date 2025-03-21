«Мы никогда не откажемся от интеграции Украины в НАТО» – Джонсон
Страны западного блока якобы совершили большую ошибку, сразу не приняв Украину в состав НАТО.
Об этом в интервью каналу «Trigger nometry» заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Украины нет гарантий безопасности. Её положение очень сложное. Они хотят вступить в НАТО, и мы должны их принять.
Но тогда [до начала СВО] европейцы сказали нет, особенно французы и немцы. Если бы мы тогда их приняли, это было бы хорошо, но мы этого не сделали. А в 2022 году это было невозможно», – сокрушался Джонсон.
«А Путин пытался раздуть эту проблему, чтобы всё выглядело так, будто НАТО расширяется.
И сейчас вступление Украины в НАТО должно быть на повестке дня из-за того, что сделал Путин. Украина присоединилась к ряду других стран Центральной и Восточной Европы, которые подверглись вторжению России – Польша, Венгрия, Чехословакия, страны Балтии, Финляндия – все они сейчас в НАТО, потому что их тоже захватила Россия. И Украину тоже.
Долгосрочное решение – это вступление Украины в НАТО. Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО!», – подытожил Джонсонюк.
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