«Мы никогда не отправим венгерскую молодёжь на чужие войны» – Виктор Орбан

28.05.2024 23:59
  (Мск) , Будапешт) – Дьердь Габор
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Венгрия, Война, Дзен, Политика, Украина


«Мы никогда не отправим молодых венгров на чужие войны. Если венгры нас поддержат 9 июня [на выборах в Европарламент], мы сможем сказать твёрдое «нет» новым планам войны», – написал на своей странице в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию «Фидес».

Его однопартиец, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил в ходе предвыборного турне, что «сама идея обязательного европейского призыва в армию должна быть отвергнута, и следует ясно дать понять, что никто не будет брать венгерскую молодежь на украинский фронт каким-либо силовым решением», сообщает heol.hu.

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«Мы никогда не отправим молодых венгров на чужие войны. Если венгры нас поддержат 9...

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она сознательно блокирует ключевые решения Евросоюза по Украине, в том числе по оказанию военной помощи режиму Зеленского. По словам главы литовского дипведомства, Будапешт заблокировал около 41% резолюций Евросоюза по Украине. Ландсбергис заявил, что Брюсселю необходимо найти способ обходить венгерское вето, передаёт Reuters.


Венгрия, в свою очередь, в долгу не осталась. Петер Сийярто назвал литовского коллегу Ландсбергиса «одним из самых провоенных политиков» в Евросоюзе.

«У нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира… Мы, венгры, не поддерживаем ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны», – отметил Сийярто.

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