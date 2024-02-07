«Мы никому не интересны»: На Украине созревают к перерождению Украины

Украине пора осознать, что в мире есть куда более интересные с точки зрения географии и ресурсов государства.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший с Украины коллега Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что пора рождать третью украинскую республику. Это нормально. Кто-то говорит, четвертую, потому что считает УССР второй республикой, а сейчас Украину, поскольку у нас действовала уже во времена независимости Конституция УССР, а действующая Конституция – это, по сути, новая ее редакция, то в таком штыбе вполне могла бы родиться новая украинская республика, просто новая редакция Конституции, принципов, правил и так далее, то есть новый общественный договор», – сказал эксперт.

«Пришло время сказать, что наши земли не уникальны, есть лучше земли в мире и они более выгодны логистически и экономически, что наше сельское хозяйство не является ничем уникальным, что это вообще зона рискованного земледелия, что все эти литии и шмитии, которые есть у нас в недрах, они, может быть, потенциально чего-то стоят, но на самом деле, пока они не добыты и не обработаны, и до тех пор, пока на них нет покупателя, они не стоят ничего. Что газ, который у нас есть, на самом деле нам продать некому, кроме самих себя. Ну, за три копейки мы его могли бы продать в Европу. То есть нам нужно что-то строить своё, нам нужно понимать, что по большому счету, Украина в мире нахрен никому не нужна и не интересна, если не сделать ее внеблоковой. Нам нужно искать тут точку баланса, нам нужно быть интересными Востоку и Западу», – заявил Чаплыга