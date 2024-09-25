Мы нужны ЕС только как плацдарм для будущей войны – молдавский политик

В Молдове всё больше людей испытывают разочарование в ЕС, заявил политик и журналист, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы очень хорошо видим и очень хорошо понимаем, что означает на сегодняшний день ЕС. А люди, которые не понимают, или аналитики, которые топят за этот геополитический вектор, пусть спросят Ираклия Кобахидзе и Каху Каладзе, что происходит в Грузии. Пусть они спросят, почему вдруг Грузия стала Золушкой. Грузины поняли, что дорога в ЕС лежит через уничтожение собственной государственности, собственной экономики, национальных принципов и ценностей», – сказал Лунгу.

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Он убеждён: Молдова никогда не войдет в ЕС.

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«Просто держат на крючке. Мы сейчас выгодная страна, которая может стать, и станет военным плацдармом. Молдова – самая бедная страна на европейском континенте. Мы не нужны ЕС в качестве полноправного члена. Если бы мы были нужны ЕС, давайте прямо и цинично скажем: ЕС бы купил нас. Они бы дали нам миллиард в год на пенсии, на дороги, на выплаты зарплат бюджетникам и т.д. Но в последние годы они нам столько денег одолжили, что я не знаю, за сколько лет мы всё это вернём».

Причем, европейские кредиты идут на приобретение дорогого и ненужного оружия.

«Купили какой-то старый радар, которым мы не умеем пользоваться. Мы купили какие-то старые БТР-ы у Германии. Там, наверное, хлопают в ладоши и говорят: «Мы нашли дураков Европы – это молдаване. Мы им одолжили деньги – они у нас купили старую технику, которую мы должны были списать. Они нам вернут деньги, да ещё и с процентами».

Ведущая заметила:

«Это люди, которые до сих пор ходят в селе в неотапливаемые туалеты».