Мы нужны Европе, она нас не сдаст – украинский дипломат

02.01.2020, Киев, Игорь Петров

Европа нуждается в Украине и не предаст ее ни при каких обстоятельствах, а Украине нужно продолжать курс на евроатлантическую интеграцию.

Об этом на телеканале UATV Russian, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

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По его словам, Украина нужна Европе в том числе и как транзитер российского газа.

«Это – очень важный фактор и с точки зрения европейской интеграции, и с точки зрения нашей экономики, и с точки зрения безопасности. Потому что пока мы имеем газопроводы на нашей территории, через которые российский газ идет в Европу, мы понимаем, что мы очень нужны Европе, это номер один задача, ну и России – номер два. Это играет на усиление позиции Украины, в том числе когда мы говорим о Донбассе, о Крыме и о других аспектах нашей внешней политики», – сказал Корсунский.

Он полагает, что нынешняя президентская команда не будет громко говорить о членстве в ЕС и НАТО, но курс на вступление в эти структуры продолжится.

Также дипломат заявил, что в ходе парижского саммита нормандской четверки не было давления на Украину со стороны Франции и Германии.

«Можно было ожидать, и такие предсказания футуристов, «экспертов» в кавычках делались, что на нас будут давить, что сядут трое и будут надавливать Украину. Да никогда этого не будет, это абсолютное непонимание ситуации в Европе.

Да, они хотят сотрудничать с Россией, но они никогда нас не сдадут. Если только мы сами себя не сдадим. Нам нужно внутри себя разобраться и быть сильными. Когда Франция и Германия увидели, что президент Зеленский обещал и выполнил разведение войск, обмен пленными, что мы объявили? «Вы хотите формулу Штайнмайера? Окей, вот мы вам подтверждаем». Когда они увидели, что есть политическая воля, это невозможно, чтобы они нас сдали», – сказал Корсунский.