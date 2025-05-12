«Мы обделались! Это «Будапештский меморандум-3» – украинский философ о сделке по недрам

Вадим Москаленко.  
12.05.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса


Приняв соглашение по недрам, фактически Киев заключил с Дональдом Трампом «колониальную сделку» без гарантий безопасности, по которой украинцы ещё и остались должны.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приняв соглашение по недрам, фактически Киев заключил с Дональдом Трампом «колониальную сделку» без гарантий...

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«Конституционным большинством поддержана колониальная сделка. И происходит явное отрицание этого украинской элитой. Она не рефлексирует, прямой вопрос в публичном пространстве отрицает, и это игнорируется пропагандой в телемарафоне. Такой постановки вопроса, что мы вынужденно заключили колониальную сделку, но это можно обосновать, потому что стоит вопрос о выживании – так вопрос не стоит. «Мы заключили хорошую сделку»…

Элита Украины обос…лась. Не потому что она приняла такой колониальный договор, сама предложила устами Зеленского – и сама его заключила, не потому что признала долги, хотя изначально они долгами не были. Даже не потому, что они не в курсе этих скрытых приложений, оставили потомкам такое нехорошее наследие. А просто потому, что публично этого не осознали…

Вместо «Будапештского меморандума» мы заключили колониальную сделку, по которой мы ещё и должны!», – сокрушался Дацюк.

Романенко напомнил, что сначала Киев заключил более 30 «беспековых соглашений», потом оказалось, что «они ни о чём, и нам нужна сделка».

«Что она нам даёт? Там не прописано, что будем [взамен за ресурсы предоставлять оружие], а возможно будем. А если они не дадут, то они сделают взнос как-то иначе, правильно? Ха-ха! То есть это «Будапештский меморандум-3». Потому что 30 «беспековых» – это меморандум-2, а это третий», – рассмеялся в ответ киевский философ.

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