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Приняв соглашение по недрам, фактически Киев заключил с Дональдом Трампом «колониальную сделку» без гарантий безопасности, по которой украинцы ещё и остались должны.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституционным большинством поддержана колониальная сделка. И происходит явное отрицание этого украинской элитой. Она не рефлексирует, прямой вопрос в публичном пространстве отрицает, и это игнорируется пропагандой в телемарафоне. Такой постановки вопроса, что мы вынужденно заключили колониальную сделку, но это можно обосновать, потому что стоит вопрос о выживании – так вопрос не стоит. «Мы заключили хорошую сделку»… Элита Украины обос…лась. Не потому что она приняла такой колониальный договор, сама предложила устами Зеленского – и сама его заключила, не потому что признала долги, хотя изначально они долгами не были. Даже не потому, что они не в курсе этих скрытых приложений, оставили потомкам такое нехорошее наследие. А просто потому, что публично этого не осознали… Вместо «Будапештского меморандума» мы заключили колониальную сделку, по которой мы ещё и должны!», – сокрушался Дацюк.

Романенко напомнил, что сначала Киев заключил более 30 «беспековых соглашений», потом оказалось, что «они ни о чём, и нам нужна сделка».