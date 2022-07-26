«Мы обезвредили две БТГ вражеской агентуры»: хвастовство харьковского СБУшника

26.07.2022  13:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина, Харьков
Новости Украины

За два года СБУ в Харьковской области за два года «обезвредили» порядка тысячи «пророссийских агентов».

Такими цифрами в эфире интернет-канала «Свободный» похвастался уволенный недавно руководитель СБУ Харьковской области Роман Дудин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За два года СБУ в Харьковской области за два года «обезвредили» порядка тысячи «пророссийских...

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Дудин также отчитался, что его ведомство раздало оружие боевикам сразу после начала спецоперации ВС России на Украине.

«Харьковское управление обезвредило где-то порядка, если переводить в уже привычный нам формат военных, то до двух БТГ вражеской агентуры. Может ли такими результатами кто-то похвастаться или, по крайней мере, сказать, что такое было осуществлено на другой территории Украины или в каких-то других подразделениях?

0Из трех тысяч результатов, которые были, немногим более, 3200 – 3300, порядка тысячи – это работа харьковского управления… Единственное управление, пожалуй, единственная структура во всей стране, которая 24 числа раздала оружие», – заявил Дудин.

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