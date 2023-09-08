«Мы обогнали Россию по средней зарплате»: молдавский парламентарий опростоволосился

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Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан заявил, что впервые средняя зарплата в Молдове превысила зарплату в Российской Федерации.

Об этом он написал в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не утверждаю, что в экономике Республики Молдова все так радужно, нам еще предстоит решить огромные задачи и множество проблем, но мы переживаем символический момент. Впервые средняя зарплата в Республике Молдова превысила таковую в Российской Федерации!» – объявил Мариан.

Он сослался на данные Национального бюро статистики, согласно которым средняя зарплата в Молдове в июле 2023 года составила 12 176 леев, то есть 681 доллар США. «По общедоступным достоверным данным, средняя зарплата в России в июле 2023 года составила $670», – отметил Раду Мариан.

Его заявление подняли на смех его же коллеги по парламенту из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

«Если верить Мариану, то мы скоро и Швейцарию обгоним. На бумаге, конечно. Мы не знаем, откуда Мариан взял эти цифры. Но мы точно знаем, что средняя инфляция в РФ в 2022 составила 11%, а в Молдове 30%. Абсолютная бедность выросла при партии «Действие и солидарность» до 31% населения. А вот доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2022-м году снизилась с 11 до 9,8% населения. Другими словами, зарплаты в Молдове может и становятся больше, а купить на них можно все меньше и меньше», – написал в своём телеграм-канале депутат парламента от оппозиционного блока, политолог Богдан Цырдя.

Агентство Sputnik-Moldova в своём телеграм-канале опубликовало данные, опровергающие заявления Раду Мариана о средних зарплатах в России. Так, в Чукотском автономном округе средняя зарплата составляет 120,6 тысяч рублей ($1225), в Ямало-Ненецком автономном округе – 111,2 тысяч ($1132), в Москве – 110 тысяч ($1120), в Магаданской области – 102,8 тысячи ($1045), в Санкт-Петербурге – 82,3 тысяч ($838).

Комментаторы также напомнили Мариану, что в России в 20 раз дешевле цена на газ, чем в Молдове, и в 2 раза дешевле бензин. Кроме того, в России цены не привязаны к курсу доллара, и граждане страны не ощущают их колебание.