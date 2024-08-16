«Мы обречены»: Иран и Россия хладнокровно скоординируют ответный удар – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 18:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Израиль, Иран, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не будет эмоционально мстить за вторжение ВСУ, а вместо этого хладнокровно продолжит воплощать план по уничтожению Украины, и скоординирует ответный удар с обстрелом Израиля армией Ирана.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет эмоционально мстить за вторжение ВСУ, а вместо этого хладнокровно продолжит воплощать...

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«Я не думаю, что до 30 августа русские что-либо предпримут. Они играют партию, которую они навязывали Ирану. То, что сделал Израиль на территории Тегерана, ударив ракетой по жителю Катара, и то что сделали мы с Курском – это, по сути, то же самое. Это равнозначные события.

Иран ведь сразу: «Да мы ракетами и ядрёной бомбой по Израилю». А потом туда прилетает Шойгу, и говорит, что не надо так делать. Надо придерживаться ранее утверждённого плана, с учётом выборов в США. Зачем зря по Израилю стрелять, если можно заодно в Харрис попасть», – сказал Чаплыга.

«Если русские это объяснили очень обиженным и униженным иранцам, а это ж восточная кровь. То, очевидно, они не будут делать точно так же у себя.

Эти два события будут скоординированы в определённое время. По их легенде, Украина не имеет права на существование, они не воспринимают нас как государство», – подытожил он.

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