«Мы обречены на пожизненное правление шайки Зеленского» – львовский русофоб

Украинцам пора открыто признать, что они обречены на пожизненное правление Зеленского и его шайки.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти заявления о выборах и гарантиях безопасности – уже становятся карикатурными. Мне кажется, тут не хватает честности. Почему бы не сказать: просто расслабьтесь, какие выборы… война будет долгой, как и пребывание при власти тех, кто сейчас. И всё, снимите этот вопрос. Вообще, местные выборы уже можно было провести сто раз. Кто запрещает уже завтра провести выборы во Львове? С понедельника по субботу люди ходят на работу и в театры. Страна живёт активной жизнью. А вот в воскресенье вдруг становится очень опасно проводить выборы», – иронизировал Дроздов.