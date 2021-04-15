«Мы обстрелов не фиксируем» – говорит украинская сторона и кроет огнем Горловку

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что горловчане живут под звуки обстрелов, которые в свою очередь фиксирует СЦКК, украинское военное командование не желает ничего об этом слышать и тем более как-то реагировать.

Об этом по видеосвязи из Горловки в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, чтобы жители Донбасса прекрасно понимали, что они, разумеется, не станут разменной картой в потенциальных переговорах Байдена и Путина, вероятных, ещё не состоявшихся, – сказала в ходе программы ведущая Ольга Скабеева. – И что бы там ни происходило, разумеется, их сдавать никто не собирается, как только Байден неожиданно позвонил».

Григорий Вдовин подержал её слова и рассказал, что чувствуют жители Донбасса относительно поддержки со стороны России.

«Можно привести небольшой лозунг, который написан на автомобиле мэра города Горловки Ивана Приходько. У него на машине написано: важно не кто напротив тебя, а важно – кто рядом с тобой. Это очень хорошо выражает те мысли, которые у людей здесь есть относительно того, что происходит.

То есть, все чувствуют свою причастность к общей ситуации, что Россия никогда не бросит людей, которые сейчас здесь находятся, и которые сейчас, в общем-то, замерли в ожидании того, что будет. Потому что ситуация действительно очень напряженная, а Горловка поскольку находится в полукольце украинских войск, она фактически ежедневно фигурирует в отчетах СЦКК по обстрелам.

Вот только за прошедшие сутки по Горловскому направлению из 120-мм миномётов сегодня было зарегистрировано 6 прилетов, из РПГ 7 гранат, пулемёт и стрелковое оружие, хотя это является нарушением, здесь это считается значимым, настолько часто здесь это происходит и все привыкали», – рассказал военкорр.

При этом он отметил зафиксированное в отчёте СЦКК наблюдение, что украинская сторона полностью игнорирует факты обстрелов.

«Также можно процитировать фразу, которой завершается отчёт СЦКК: любые попытки по существующему механизму выйти на украинское командование и каким-то образом сообщить об этом обстреле, прекратить его, встречают реакцию украинской стороны – мы обстрелов не фиксируем. То есть даже то, что слышно здесь в городе, им – неслышно», – резюмировал Вдовин.