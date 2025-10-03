Мы очень полезны для США, Трамп, приди и владей нами! – украинский чиновник
На Украине есть огромные объемы полезных ископаемых, необходимых США, – главное выделить деньги на финансирование программ по их добыче.
Об этом в ходе конференции с американцами заявил замминистра экономики Украины Егор Перелыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы заняли очень прагматичную позицию как правительство, как страна, с точки зрения того, что мы можем сделать и чем можем помочь нашим стратегическим партнерам… Спрос на классические полезные ископаемые вырос очень сильно… Такие металлы как титан, становятся все более востребованными. Например, США активно пополняют запасы титановой губки и возвращаются к стратегическим резервам. Учитывая тот факт, что титановая губка на 100% импортируется в США, мы поняли, что такая страна как Украина, с ее мощностями, историей, опытом и ресурсной базой может помочь нашему главному стратегическому партнеру в этой ситуации.
Мы можем снизить риски в цепочке поставок и привнести что-то новое в экономику, в двусторонние отношения и в цепочки создания стоимости. Учитывая, что Украина вероятно является одной из ведущих стран Европы по запасам титана, урана, графита и марганца, у нас есть все возможности для этого», – перечислял укро-чиновник.
Перелыгин пожаловался, что из-за военных действий Украина пока что не может запустить дистанционное зондирование недр с воздуха для георазведки.
