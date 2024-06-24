«Мы очутились в мировой изоляции» – полковник США

Константин Серпилин.  
24.06.2024 23:56
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 600
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Всё больше государств отказываются иметь с Вашингтоном дела, и США попадают в глобальную изоляцию.

Об этом в эфире интернет-канала «Strategic Insights Hub» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё больше государств отказываются иметь с Вашингтоном дела, и США попадают в глобальную изоляцию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сейчас мы на мели, мы очень уязвимы. У нас осталась лишь маленькая толика той власти, которой мы обладали тридцать лет назад. И мы в значительной степени изолированы в мире.

Люди больше не хотят следовать за нами. Мир переходит на сторону так называемых «кирпичиков», возглавляемых Москвой и Пекином. Нефтедоллара больше нет», – сказал Макгрегор.

«В наших Вооружённых силах творится полный бардак, они не готовы ни с кем воевать. У нас нет сборочных линий, которые могли бы быстро производить ракеты, снаряды, или что-то ещё. То, в каком состоянии мы находимся, вызывает сожаление. И единственное, что могут в Вашингтоне – это жить в состоянии отрицания», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть