«Мы очутились в мировой изоляции» – полковник США

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Всё больше государств отказываются иметь с Вашингтоном дела, и США попадают в глобальную изоляцию.

Об этом в эфире интернет-канала «Strategic Insights Hub» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы на мели, мы очень уязвимы. У нас осталась лишь маленькая толика той власти, которой мы обладали тридцать лет назад. И мы в значительной степени изолированы в мире. Люди больше не хотят следовать за нами. Мир переходит на сторону так называемых «кирпичиков», возглавляемых Москвой и Пекином. Нефтедоллара больше нет», – сказал Макгрегор.

«В наших Вооружённых силах творится полный бардак, они не готовы ни с кем воевать. У нас нет сборочных линий, которые могли бы быстро производить ракеты, снаряды, или что-то ещё. То, в каком состоянии мы находимся, вызывает сожаление. И единственное, что могут в Вашингтоне – это жить в состоянии отрицания», – подытожил он.