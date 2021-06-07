«Мы один народ». В Киеве привели в порядок оскверненный нациками памятник Пушкину

07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве несколько десятков человек вышли почтить память великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович.

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В мероприятии приняли участие члены Ленинского комсомола Украины, Антифашистского комитета, а также местные коммунисты. Они пришли в парк Пушкина, чтобы привести в порядок осквернённый националистами памятник великого поэта.

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«Националозабоченные пытались молотком поотбивать буквы на памятнике Пушкину. Мы в том году привели всё в порядок, приклеили буквы. И сколько мы в полицию не писали заявления – ничего не происходит. К сожалению, манкурты правят Украиной», – сказал Кононович.

Он подчеркнул, что киевляне сделали то, на что закрывали глаза местные коммунальные службы, и привели памятник в порядок.

Также политик добавил, что таким образом местные жители продемонстрировали, что, несмотря ни на какую политическую конъектуру и усилия киевского руководства, они продолжают чтить память о великом русском поэте.

«Позиция режима Зеленского это не позиция украинского народа. Миллионы жителей Украины чтят Александра Сергеевича Пушкина и дружеские добрососедские отношения с Россией. Мы один народ», – резюмировал Кононович.