«Мы оказались импотентами» – беглые власовцы в Вильнюсе

Константин Серпилин.  
24.02.2024 19:24
  (Мск) , Вильнюс
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Дзен, Общество, Оппозиция, Россия


Даже в странах западного блока уже никто не воспринимает всерьёз беглую российскую оппозицию.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил журналист издания «Postimees» Ян Левченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в странах западного блока уже никто не воспринимает всерьёз беглую российскую оппозицию. Об...

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«Для всех стран Прибалтики, и всех остальных, где есть большая русская община. В этих странах обладатели российских паспортов отправятся не только в российское посольство в Таллине, где будет единственный в Эстонии избирательный участок. А они также отправятся на участки, которые будут специально организованы вдоль эстонско-российской границы. И я думаю, это будет точно так же происходить на границах Латвии с Россией.
Будут организованы участки прямо на пограничных пунктах, куда можно будет отправиться и проголосовать. И нет сомнений, что очень многие люди именно этим будут заниматься», – сказал Левченко.

Он пожаловался, что провокации вроде придуманной беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским акции «Полдень против Путина», не сработают.

«И даже не верят в это, потому что за этими инициативами стоит российская оппозиция, которую не считают сопротивлением. Оппозиция – это импотентная структура, которую можно и нужно игнорировать.

Если бы это было сопротивление, если бы чётко осознавалась перспектива этого сопротивления, «Полдень против Путина» может и сработал бы с той общиной.

Но эта работа очень медленная, она не соответствует тому запросу, который изначально присутствует. И очень может быть, что живущие в Эстонии граждане России просто пойдёт голосовать, без каких-либо задних мыслей и без упора на акции, которые мы здесь обсуждаем», – добавил либеральный журналист.

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