Множество украинских предприятий до сих пор используют продукцию российской компании «1С», что провоцирует серьёзную угрозу утечки важнейшей информации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский предприниматель Денис Долгополый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что в студии украинский деятель предстал на фоне горящего Кремля.

«Есть большой риск, что Мордор будет иметь доступ к нашим данным. Я знаю большое количество компаний, которые переходят с «1С» на альтернативы.

К сожалению, все эксперты говорили об этом на протяжении последних восьми и даже больше лет, что это технологическая зависимость от не очень дружественного государства на тот момент, а после 2013 года мы вели войну, и сейчас невозможно что-то сделать очень быстро.

Большое количество людей работает над этим, но небольшие предприятия не имеют возможности мигрировать на другие системы. Это одно из направлений технологической войны», – сказал бизнесмен.