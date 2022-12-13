«Мы оказались под колпаком разведчиков Мордора» – украинский предприниматель
Множество украинских предприятий до сих пор используют продукцию российской компании «1С», что провоцирует серьёзную угрозу утечки важнейшей информации.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский предприниматель Денис Долгополый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Примечательно, что в студии украинский деятель предстал на фоне горящего Кремля.
«Есть большой риск, что Мордор будет иметь доступ к нашим данным. Я знаю большое количество компаний, которые переходят с «1С» на альтернативы.
К сожалению, все эксперты говорили об этом на протяжении последних восьми и даже больше лет, что это технологическая зависимость от не очень дружественного государства на тот момент, а после 2013 года мы вели войну, и сейчас невозможно что-то сделать очень быстро.
Большое количество людей работает над этим, но небольшие предприятия не имеют возможности мигрировать на другие системы. Это одно из направлений технологической войны», – сказал бизнесмен.
«Как вы знаете в 2014-2015 годах были введены некоторые санкции против москальских технологичных компаний. Например, «Яндекс» ушел и ряд других. Это была наша безопасность, на которую работало наше руководство. Но ни у кого не хватило политической воли запретить «1С», потому что не было быстрой альтернативы, на которую можно перейти. Это наши риски, наши проблемы.
Я считаю, что москальские разведчики, как минимум экономические, имеют доступ к некоторым нашим предприятиям и понимают, что там происходит», – заявил Долгополый.
Спасибо!
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