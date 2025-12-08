Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша не удостоилась приглашения на посвященный Украине саммит, который пройдет завтра с участием диктатора Владимира Зеленского в Лондоне.

Польские власти пытаются сделать вид, что в этом нет ничего страшного. А вот местные журналисты куда менее толерантны в своих оценках.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Встреча в Лондоне пройдет по инициативе президента Франции Макрона. Из европейских стран, учитывая, что Британия вышла из состава ЕС, кроме Франции и Германии, больше никого не будет.

Этот вопрос явно обеспокоенные сложившейся ситуацией журналисты задали министру цифровых технологий Кшиштофу Гавковскому. Тот ничего не смог сказать по сути, отделавшись общими фразами.

В свою очередь польский журналист Артур Жак видит в случившемся явно негативную тенденцию: «мы оказались в стороне».

«Возможно, я немного саркастичен, но, похоже, это не первый случай, когда участие Польши таким образом минимизируется», – заявил он в эфире новостного радио TOK FM.

По словам Жака, саммит пройдет в то время, когда «США и Россия пытаются оттеснить Европу на второй план».

Гость эфира добавил, что ему не нравится термин «мирные переговоры». Журналист подчеркнул, что ведут переговоры США, но по отдельности с Россией и Украиной, а Европа «пытается каким-то образом обозначить свое присутствие».