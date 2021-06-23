«Мы опровергли их предположение о том, что мы промолчим» – военный эксперт

23.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Действия российских военных и погранслужбы в инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма были абсолютно верными.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан первого ранга в отставке, кандидат политических наук Сергей Горбачев.

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«Абсолютно верные действия, ибо дай им палец, они в нынешних условиях отцапают руку по локоть. Действия были правомерны и выверены. Наверняка им предшествовали взаимоотношения по международным каналам связи, мы предупреждали нашего геополитического конкурента о том, что будут предприняты серьезные меры. Но, видимо было решено довести до конца их негодное намерение, исходя из концептуальной задачи – попробовать нас на прочность. Такая проба прошла», – сказал Горбачев.

Он напомнил, что прошлый подобный инцидент у берегов Крыма произошел в 1988 году, когда сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6» совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Этот эпизод считается одним из наиболее ярких моментов Холодной войны.

«В данном случае англичане демонстрируют непризнание Крыма и территориальных вод вокруг него российским. Мы же продемонстрировали, что это наши воды, которые омывают территорию российского Крыма. Если бы подобный урок мы им не преподали, наверняка подобного рода провокации не просто бы продолжались, а стали бы системными. Они стремились довести это дело до того, чтобы показать нашу слабость, беззубость, неспособность к решительным действиям. Мы опровергли их предположение о том, что мы промолчим», – сказал Горбачев.