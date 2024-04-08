Мы ошиблись с «контрнаступом». Надо брать ЗАЭС – экс-министр Рева

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1199
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинское политическое руководство допустило ошибку, когда приказало начать наступление сразу по нескольким направлениям на юге в прошлом году. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ревы, важнее для Украины был захват Запорожской АЭС и плотины Каховской ГЭС, а не попытка прорваться к Крыму.

Украинское политическое руководство допустило ошибку, когда приказало начать наступление сразу по нескольким направлениям на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Военные цели, которые ставит перед собой Украина, ведя войну, должны иметь за цель решение первоочередных задач. Когда мы вели наступление в прошлом году с целью прорыва в Крым и так далее, я понимаю, что это была попытка глобально решить проблему, из Крыма, потом с востока, с выходом на Азовское море – возможно, был смысл сосредоточиться на более локальной операции по освобождению Запорожской АЭС. И той же Каховской ГЭС, которую подорвали», – сказал экс-министр.

«Потому что без контроля русла Днепра, без контроля над Запорожской АЭС даже заморозка конфликта будет иметь страшные последствия для экономики Украины. Это же не военные решают, куда мы наступаем, а политическое руководство ставит задачу. С моей точки зрения, самой близкой стратегической задачей является освобождение Запорожской АЭС – это вопрос, от которого зависит будущая судьба Украины», – заявил Рева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть