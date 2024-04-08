Мы ошиблись с «контрнаступом». Надо брать ЗАЭС – экс-министр Рева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское политическое руководство допустило ошибку, когда приказало начать наступление сразу по нескольким направлениям на юге в прошлом году. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Ревы, важнее для Украины был захват Запорожской АЭС и плотины Каховской ГЭС, а не попытка прорваться к Крыму.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Военные цели, которые ставит перед собой Украина, ведя войну, должны иметь за цель решение первоочередных задач. Когда мы вели наступление в прошлом году с целью прорыва в Крым и так далее, я понимаю, что это была попытка глобально решить проблему, из Крыма, потом с востока, с выходом на Азовское море – возможно, был смысл сосредоточиться на более локальной операции по освобождению Запорожской АЭС. И той же Каховской ГЭС, которую подорвали», – сказал экс-министр.

«Потому что без контроля русла Днепра, без контроля над Запорожской АЭС даже заморозка конфликта будет иметь страшные последствия для экономики Украины. Это же не военные решают, куда мы наступаем, а политическое руководство ставит задачу. С моей точки зрения, самой близкой стратегической задачей является освобождение Запорожской АЭС – это вопрос, от которого зависит будущая судьба Украины», – заявил Рева.