«Мы остались одни»: Зеленский разразился паническим заявлением

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Новости Украины

Украина осталась в одиночестве в противостоянии с Россией. Западные санкции не действуют, а военной поддержки нет.

Об этом в своем утреннем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим утром мы защищаем нашу страну в одиночестве. Как и вчера. Самые сильные силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории. Только солидарность, только решительность украинцев способны сохранить нашу свободу и защитить государство», – заявил Зеленский.

Он также призвал Россию к переговорам.

«России все равно придется рано или поздно говорить с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется, тем меньшими будут потери самой России», – считает президент Украины.