«Мы остановили агрессора, с которым побоялись воевать США!» – порохобот

20.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

После госпереворота в 2014 году Украина оказалась без армии, и якобы страну спасла лишь смелость майданщиков, которые поехали на Донбасс и остановили «российского агрессора», «против которого не рисковали воевать даже США».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший глава тернопольской ОГА, украинский нацист Степан Барна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы помним 2014 год, когда один человек в статусе президента Украины, имя которого я произносить не хочу, решил, что мы должны двигаться вместо европейского выбора, вместо Европейского Союза, двигаться в российское направление. Кто дал право этому человеку принимать такое решение без согласия громады, людей и украинского общества?

Не говоря уже о нападках на украинский язык, украинские ценности, украинскую церковь, которая преследовалась, и именно майдан за это стоял, чтобы мы получили закон об украинском языке, благодаря здесь присутствующим парням и девушкам, народным депутатам предыдущего созыва и благодаря президенту Украины Петру Порошенко.

Для того, чтобы мы получили украинскую церковь в 2018-2019 годах, получив томос, за который сейчас преследуется тот же Петр Порошенко, в отношении которого открываются криминальные дела ГБР-ом в связи с тем, что он провел контрабанду томоса на Украину.

Эти наступления и преследования Софии Фединой, Маруси Зверобой, Татьяны Черновол, активисток майдана – свидетельствуют о том, что хлопцы не делают для себя уроков, уроков истории», – истерил Барна.

«Украинцы терпеливые, но во многих обстоятельствах эта история может не остановиться только майданом, украинцы показали по итогу майданов, что они способны, даже при отсутствии армии, как это было в 2014 году, ведь все говорили, что армии нет.

И только несколько тысяч хлопцев оказались способны защищать украинскую землю. Остановить наибольшего агрессора, который назывался и называется Россия! Против которой не рисковали воевать даже Соединенные Штаты Америки, а парни и девушки, которые с майдана поехали на Восток, остановили российского агрессора», – завелся порохобот.

Почему хлопцы и девчата не остановили «агрессора» в Крыму – нацист умолчал.