Мы отбросим Россию в каменный век, разрешим бить по окрестностям Москвы! – конгрессмен-демократ

Анатолий Лапин.  
01.12.2025 19:43
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 611
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Президент и Конгресс США должны быть более жесткими по отношению к России и запугать ее угрозами – отбросить в каменный век и разрешить Украине бить по окрестностям Москвы ракетами.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил конгрессмен-демократ и гей Джейк Окинклосс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент и Конгресс США должны быть более жесткими по отношению к России и запугать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президент сейчас явно не справляется со своей работой. Он постоянно проявляет слабость в отношении Владимира Путина, а сейчас ему нужно быть сильным. Он должен сказать Владимиру Путину: «Забудь об этих арктических проектах, забудь о совместных инвестиционных проектах, мы введем санкции и прекратим поставки нефти и нефтепродуктов, чтобы вы вернулись в каменный век, если не прекратите эту войну»…

Это может стать основой, если президент будет жестко настроен по отношению к России. И это то, что должен сделать Конгресс», – вещал он.

«Конгресс должен сделать это, особенно мои коллеги-республиканцы в Конгрессе и Сенате, которые гораздо более враждебно настроены по отношению к России, чем эта администрация, но молчат, пока президент лебезит перед Россией.

Они должны дать понять, что мы поддержим конфискацию российских замороженных активов и передачу их Украине, что мы поддержим нанесение ударов американскими баллистическими ракетами большой дальности по нефтеперерабатывающим заводам в окрестностях Москвы, что мы поддержим санкции против российской нефтедобывающей промышленности, что мы поддержим вторичные санкции, чтобы Индия и Китай не могли импортировать российскую нефть!», – буйствовал  Окинклосс.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить