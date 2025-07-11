«Мы отстаём от русских во всём» – украинский военный эксперт

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Украина отстаёт от России как в организации управления войсками, так и во внедрении технических новинок.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские быстрее обучаются на поле боя, чем мы. Они быстрее трансформируют свою систему управления армией и изучают уроки поля боя из временной войны. Например, они масштабируют свои бригады до дивизий, укрупняя органы военного управления, ища оптимальные организационно-штатные структуры. Простым языком, из бригады в 3-5 тысяч человек формируется дивизия в 10-15 тысяч человек. А мы пошли, по моему мнению, по ложному пути формирования корпусов на базе бригад, где бригада в 5 тысяч должна масштабироваться (за счет каких-то других бригад) – до 30-40 тысяч человек… Их подход более рационален, более логичен, и мы просто, если смотрим на их архитектуру управления, он эффективен, к сожалению», – сказал Чмут.