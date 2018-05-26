Политнавигатор - Новости России и Украины
26.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Россия, Украина

Мы отстали от России на 30 лет, и уже не догоним – украинский депутат


На Украине сегодня оказалось больше хохлов, делающих различные гадости, чем законопослушных украинцев.

Об этом журналу “Країна” заявил бывший мэр Глухова в Сумской области Юрий Бурлака, в настоящее время возглавляющий фракцию “Воля народа” в Глуховском горсовете.

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“В прошлом году ездил к брату в Туапсе. Исколесил Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Мы от них отстали лет на 30, и уже не догоним”, – сокрушается собеседник издания.

Он говорит, что его соотечественники “делятся на хохлов и украинцев”.

“Украинец – это законопослушный трудяга с ценностями семьи. А хохол сам не работает, завидует, делает гадости. Считал, что у нас больше украинцев. Оказалось – наоборот”, – приходит к выводу Бурлака.

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