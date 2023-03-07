«Мы отступаем. Украине не хватает ресурсов» – киевский военный эксперт

Украина не сможет победить без западной помощи, потому что уже давно воюет не своим оружием и не на свои деньги.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся на этапе подготовки к возможной решающей битве. Я не знаю, как это правильно характеризовать, но этот год, весна-лето, будут в значительной степени ключевыми в этой войне. Мы готовимся к наступлению, но пока что мы отступаем. Мы создаем новые части, но нам критически не хватает людей. Мы получаем много помощи, но нам критически не хватает оружия и боеприпасов, мы теряем много людей и восстанавливаем в силах обороны много людей из мобилизованных или из тех, кто приходит сейчас», – сказал эксперт.

«Тут нет однозначной точки, где мы есть, и куда движемся – эта точка под разными углами по-разному выглядит. Мы не проигрываем войну, но и не выигрываем ее. Глобально у нас все прекрасно на фоне того, что могло быть и, наверное, должно было бы быть, у нас все очень прекрасно. Но вдолгую, я не уверен, что у нас хватит человеческого ресурса сдержать Россию с ее 150 миллионами… Мы воюем уже давно не своим оружием, мы воюем западным оружием. У нас нет ресурса на то, чтобы воевать своим оружием, потому что у нас нет денег и без западной помощи мы не сможем победить – это 100 процентов», – заявил Чмут.