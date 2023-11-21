«Мы отсюда не уйдём»: Глава Пентагона записал обращение из Киева

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Прибывший накануне на Украину министр обороны США Ллойд Остин записал ночное видеообращение в центре Киева на фоне захваченного раскольниками из ПЦУ Михайловского монастыря.

«Я здесь, на киевской земле, где я только что завершил день здравой дискуссии с украинскими лидерами и послал важный сигнал: США стоят с Украиной, и мы будем с ними на долгий период. Эта битва имеет значение для свободного мира. США всегда будут на стороне демократии в то время, когда украинцы продолжают демонстрировать твёрдость и силу перед лицом путинской агрессии. Мы собрали союзников и партнёров, чтобы встать перед Россией и сделать прогресс к более светлому будущему. Потому что американское лидерство – об этом», – пафосно объявил глава Пентагона.

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И хотя в день приезда американского гостя стало известно о выделении мизерного пакета новой помощи США в размере $100 млн (этих трат хватит на один день ведения активных боевых действий по всей линии фронта), газета «Коммерсант» отмечает, что Украина всё ещё имеет шансы получить необходимое финансирование от американцев.

В доказательство издание приводит свежее выступление министра финансов США Джанет Йеллен, которая в эфире ТВ заявила о недопустимости «чтобы Киев проиграл битву в тылу», пояснив, что Украина «полностью зависит от помощи» Америки.

«Сенаторы и члены Палаты представителей надеются, что после Дня благодарения (23 ноября) смогут полноценно заняться согласованием позиций и, в конце концов, одобрить документ до Рождества (25 декабря). В Конгрессе допускают, что запрос господина Байдена претерпит изменения, однако и у Украины, и у Израиля сохраняются неплохие шансы получить долгожданное финансирование», – говорится в публикации.

Поддержка нужд ВСУ зависит не только от США – Вашингтон может обеспечить её, склонив к нужным поставкам европейские страны – это будет решаться в среду на НАТОвском саммите в формате Раммштайн, напоминает военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Скажем так, Остин – ведущий «Рамштайн». И теперь основная задача американцев – переложить на плечи союзников снабжение Украины на ближайший период», – считает Клинцевич.

Ничего хорошего для России визит Остина на Украину не несёт, следует из сообщения главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. По его данным, американцы склоняют верхушку в Киеве к дополнительной мобилизации – снижению возраста призывников до 17 лет, набору женщин в армию.

«Вот она вам деэскалация. Получите. Война до последнего хохленка», – язвительно комментирует публицист Егор Холмогров звучавшие накануне прогнозы о том, что Остин ехал в Киев склонять Владимира Зеленского к «заморозке».

«Это сигнал тем, кто всерьез верит, что США собираются отказаться от Украины или заморозить войну. Таких иллюзий питать не следует и настраиваться надо на дальнейшее перемалывание личного состава ВСУ и максимизацию потерь противника в жилой силе, потому что последствия насильственной мобилизации при реализации этой стратегии будут на системном уровне повышать социально-экономические издержки для нацистского режима. Возможности и ресурсы у РФ для этого есть», – считает обозреватель Борис Рожин.

Так или иначе, но даже визит американского гостя подтвердил конфликт между Владимиром Зеленским и популярным командующим ВСУ Валерием Залужным, замечает политолог Владимир Корнилов.

«Честно говоря, я был уверен, что уж кто-кто, а шеф Пентагона заставит, наконец, Зеленского и Залужного если и не обняться на камеры, то, как минимум, появиться в одном помещении и делать вид, что между ними сохраняется мир и согласие. Однако, как я погляжу, даже Остину это не удалось!» – комментирует Корнилов официальные фото с переговоров с главой Пентагона в президентской администрации и украинском Минобороны.

А вот покинувший Киев после начала СВО политолог Михаил Павлив обращает внимание на одну важную деталь визита.

«Единственным персонажем, который был и на встрече министра обороны США Остина с Зеленским, и на его встрече с Залужным, является министр обороны Украины Рустем Умеров. По «случайному совпадению» наиболее вероятный человек, который, по мнению Госдепа, должен заменить Зеленского. Нет, не Залужный, а именно Умеров», – так трактует это Павлив.

«Остин может выступать медиатором обозначившихся конфликтов в треугольнике Залужный-Умеров-Зеленский и напомнить туземцам, для чего именно их собрали: попытаться убить побольше русских, а не играть во внутривидовую конкуренцию. Вполне вероятно широкое совещание (мы же не знаем, кто приехал вместе с Остином), задача которого – оценить реальную военно-экономическую ситуацию на Украине, перспективы наступления\обороны, сколько надо техники и денег, и каковы вообще шансы на некий прорыв в год президентских выборов в США. Проще говоря, есть смысл вкладывать в Украину дальше как в военный актив, или лучше переформатировать эту территорию в Большое Косово. Которое будет отравлять России жизнь наркотрафиком, контрабандой оружия и диверсиями», – резюмировал обозреватель Юрий Баранчик.