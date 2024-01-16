Мы ожидали победы в «контрнаступе», а теперь наблюдаем страдания Украины – экс-премьер Швеции

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 19:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В странах Запада ожидали быстрой победы от Украины и разочарованы провалившимся «контрнаступом».

Об этом в рамках панели Deciding Your Tomorrow на всемирном экономическом форуме в Давосе заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах Запада ожидали быстрой победы от Украины и разочарованы провалившимся «контрнаступом». Об этом...

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По словам Бильдта, теперь есть риск поражения Украины.

«По моему мнению, действительно, есть теоретическая возможность, что Украина проиграет, что бы это ни значило. Но есть риск в тех дебатах в наших странах, это все разные ощущения, чувства. Мы думаем не о том, что проиграла, а если проиграла, но все ожидали, что Украина быстро выиграет.

И очень большие были ожидания от летнего контрнаступления, а теперь идет волна разочарования и пессимизма. И мы все знаем о боли Украины во время этой войны – это жертвы, страдания, все это увеличивается с каждым днем», – рассуждал Бильдт.

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