Мы переоценили себя и недооценили Путина – экс-сотрудник ЦРУ

Анатолий Лапин.  
27.03.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США


 Россия выстояла, не сдалась и продолжает идти к своей цели, несмотря на давление Запада.

Об этом в эфире видеоблога «The Cipher Brief» заявил экс-сотрудник ЦРУ Дейв Питтс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 Россия выстояла, не сдалась и продолжает идти к своей цели, несмотря на давление Запада. Об...

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«Я думаю, что мы недооцениваем Путина и его цели и решимости их достичь, а также средства, которые он использует, чтобы получить все, что хочет, в Украине и Европе, и продолжать подрывать позиции США. Я серьезно говорю, что Путин хочет добиться стратегического поражения США. Он не отказался от этой цели, поэтому он продолжает работать над этим. Я думаю, что мы недооцениваем Путина, я думаю, что мы также переоцениваем нашу способность изменить его поведение.

Мы уже многое сделали, но возможно есть что-то, что мы могли бы сделать еще. Я имею в виду, что мы уже говорили о потерях, о потере их армии и национальной мощи, но он выстоял, он не сдался, он продолжает идти к своей цели. Поэтому я думаю, что мы переоцениваем нашу способность влиять на Путина в долгосрочной перспективе», – заявил Питтс.

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