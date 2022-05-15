Новости Украины

Не надо идеализировать дух украинцев, оказавшихся на территории в РФ, они не будут помогать Киеву разрушить Россию.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замминистра по вопросам «оккупированных» территорий, экс-глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы, которых так насильно туда отправили, через фильтрационные лагеря, отобрав документы, они пережили тяжёлую дорогу туда, на Дальний Восток, на Сахалин. Они там как будут вести себя, они там будут молча сидеть? Или как-то проявляться, всё-таки украинский дух очень сильно отличается от российского», – озвучивала пропагандистские штампы ведущая.

(Она подразумевает запущенный Киевом фейк о том, что беженцы из Мариуполя после проверки на причастность к нацистским формированиям отправляются в ссылку на Дальний Восток).

«Если честно, то мы несколько идеализируем и свой дух, и тех людей, которые остаются на временно оккупированных территориях, – возразил Тука. – Если идёт разговор, не станут ли те украинцы каким-то триггером, который способен запустить внутри России какие-то процессы, которые в дальнейшем могут привести к разрушению РФ как единого государства, то я думаю – вряд ли. Во-первых, концентрация этих людей в сравнении с коренным населением тех регионов незначительная. И они просто растворятся в той среде. Вряд ли они будут пытаться каким-то образом сохранять свою идентификацию».

«Хотя есть случаи, когда людей, которых депортировали насильственным способом, они находили способ возвращаться на территорию нашего государства. Эти случаи пока что единичные, но они есть. Даже есть случаи, когда они люди попадали даже в страны ЕС, имея на руках украинские паспорта. Каким образом этим людям удавалось сохранять паспорта после так называемой фильтрации, я пока ответа на этот вопрос не имею. Почему у некоторых людей паспорта остаются, а других этих украинских паспортов лишают?» – размышлял бывший чиновник.